Против руководства «Нафтогаза» возбудили дело о госизмене

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Это уже не первое уголовное дело против компании.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Руководство украинского «Нафтогаза» обвинили в госизмене. Причем, о возбуждении уголовного дела рассказал сам глава корпорации.

При этом, в менеджменте «Нафтогаза» отмечают, что фамилии ключевых чиновников в документах почему-то отсутствуют. Неизвестна и причина обвинений. Но вероятно все связано с финансовой отчетностью за первую половину этого года, которую компания опубликовала ранее.

Аналитики удивились, узнав, что первые шесть месяцев «Нафтогаз» якобы понес серьезные убытки. Хотя цены на топливо для населения гораздо выше, чем в Европе.

Тема:
Украинский кризис
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