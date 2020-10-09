Против руководства «Нафтогаза» возбудили дело о госизмене

Руководство украинского «Нафтогаза» обвинили в госизмене. Причем, о возбуждении уголовного дела рассказал сам глава корпорации.

При этом, в менеджменте «Нафтогаза» отмечают, что фамилии ключевых чиновников в документах почему-то отсутствуют. Неизвестна и причина обвинений. Но вероятно все связано с финансовой отчетностью за первую половину этого года, которую компания опубликовала ранее.

Аналитики удивились, узнав, что первые шесть месяцев «Нафтогаз» якобы понес серьезные убытки. Хотя цены на топливо для населения гораздо выше, чем в Европе.