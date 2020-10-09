«Весь день смеялась»: Овсиенко ответила на слухи о пьянстве и побоях мужа

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Анастасия Шадская
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В сети на протяжении нескольких дней бурно обсуждалось «плачевное» положение звезды 90-х.

«Весь день смеялась»: Овсиенко ответила на слухи о пьянстве и побоях мужа

Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Певица Татьяна Овсиенко опровергла слухи о своем якобы пристрастии к алкоголю и муже-тиране. Уже несколько дней в сети обсуждается информация — мол, исполнительницу бьет ее супруг, пока она сама продает последнее имущество.

«Весь день смеялась и продолжаю, — сообщила на это Овсиенко порталу Starhit.ru. — Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне».

Певица пояснила, что у нее в семье все прекрасно. Они с тем самым «домашним тираном» Александром Меркуловым отдыхает в Крыму. И приехали туда на машине, которую Овсиенко якобы продала. Изданию певица призналась, что от одного автомобиля они с мужем действительно избавились по причине его «древности», но у них все еще есть два других транспортных средства.

Овсиенко пояснила, что пропала из поля зрения фанатов и друзей по причине жесткой самоизоляции. Они провели ее вместе с мужем, сестрой и племянником певицы. Кроме того, звезда 90-х  - не фанатка соцсетей и не выкладывает туда каждый свой шаг.

«Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую», — посмеялась артистка.

Некоторое время назад подруги Овсиенко рассказали, что переживают за нее. По их словам, ее муж позволял себе грубости, певица ходила в синяках. И все это на фоне сильной алкогольной зависимости. Многие даже стали прочить ей судьбу Валентины Легкоступовой.

Ранее 5-tv.ru писал, как певица Татьяна Буланова отреагировала на слухи о пристрастии Овсиенко к алкоголю.

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