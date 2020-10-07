«Он наливает ей»: подруги Овсиенко боятся, что певицу постигнет судьба Легкоступовой

Близкие экс-солистки группы «Мираж» Татьяны Овсиенко всерьез переживают за ее жизнь и здоровье. Подруги певицы боятся, что Овсиенко может повторить судьбу Валентины Легкоступовой. Артистка погибла после череды странных обстоятельств с участием ее мужа, который, по слухам, ее спаивал. Именно о пристрастии сожителя Овсиенко к алкоголю говорят ее близкие.

«Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Пора бить тревогу и спасать Таню», — заявила KP.RU соседка певицы.

Более того, по словам подруг артистки, ее гражданский муж Александр Меркулов отбывал срок за покушение на убийство. Он не выпускает Татьяну из дома, открывает дверь только, когда она идет на заработки — петь на корпоративах.

«Она просыпается — на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером — бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит», — рассказала подруга Овсиенко.

Все представители близкого круга певицы в один голос заявляют, что Меркулов плохо влияет на артистку. Он не только забирает у Овсиенко все заработанные деньги, но и заставил ее продать машину, а теперь «позарился» на четырехкомнатную квартиру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда исчезла Татьяна Овсиенко после похорон Легкоступовой.