Ритуалы на зеркальную дату: как правильно загадывать желание 10.10.2020?

В октябре всех ожидает важный «зеркальный» день — 10 октября. С точки зрения нумерологии дата уникальна — 10, 10, 20, 20. Счастливая цифровая комбинация играет всем на руку, и можно в этот день обрести свою судьбу. Чтобы все получилось, следует провести определенные ритуалы, рассказала 5-tv.ru экстрасенс и мастер судьбы Арина Ласка.

Эта дата очень сильно влияет на нашу жизнь. Открываются порталы между мирами, усиливается связь человека с его незримыми покровителями и ангелами-хранителями. У них-то и нужно просить об исполнении желания.

«В это действительно уникальное и трансформирующее время нам с особой силой, особой поддержкой оказывают помощь наши небесные помощники», — убеждена Арина Ласка.

Просить у них можно все что угодно, но главное делать это с благодарностью и правильным настроем. Можно улучшить качество своей жизни, встретить любовь, достичь богатства, получить новую работу.

Помогут ритуалу руки. На них 10 октября следует нарисовать определенные знаки.

«Каждый пальчик несет определенную силу, энергию, здесь у каждого есть свое созидательное свойство: вера, мысль, путь, благо», — перечислила мастер судьбы.

На указательном пальце (пальце веры — Прим. ред.) левой руки следует нарисовать равносторонний крест — крест стихий, а на правом — сердечко. При этом следует мысленно или вслух проговаривать мантру.

«Я верю в стихии, верю в матушку-природу, верю в то, что нас окружает — небо, солнце, землю, этот воздух. Я в это верю, все принимаю и люблю».

Таким образом просьбы будут одновременно благодарностью за даруемое, а любовь — своеобразным «спасибо» незримым покровителям.

Затем на листе бумаги нужно написать желание. Причем это может быть все что угодно.

«В большей степени с благодарностью, элементами принятия, будто это с вами уже случилось», — разъяснила экстрасенс.

Финальным этапом ритуала будет повторение знаков поверх уже нарисованных, как своеобразная печать. Бумажку с написанным желанием после этого нужно сжечь, а пепел развеять по ветру. Загадывать желания лучше пораньше либо в «правильное» время суток.

«Особенно хорошо попадать в часы 10:10, 20:20 или 12:12. Повторяющиеся цифры синхронизируют ваш путь с пространством. Вы имеете возможность переписать, что-то убрать или трансформировать плохое, превратить его в хорошее», — объяснила Ласка.

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