В Архангельске задержан и. о. министра образования по подозрению в совращении малолетних
| Алиса Маркова Происшествия 207
Юрий Гнедышев подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
Фото: vk.com/gnedyshev
В Архангельске задержан исполняющий обязанности министра образования региона. Юрий Гнедышев подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, педофилии и распространении порнографии. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета. По данным 5-tv.ru, из кабинета чиновника изъяты компьютеры и документы.
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