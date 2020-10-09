В Архангельске задержан и. о. министра образования по подозрению в совращении малолетних

В Архангельске задержан исполняющий обязанности министра образования региона. Юрий Гнедышев подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, педофилии и распространении порнографии. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета. По данным 5-tv.ru, из кабинета чиновника изъяты компьютеры и документы.