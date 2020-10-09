В Архангельске задержан и. о. министра образования по подозрению в совращении малолетних

|
Алиса Маркова
207

Юрий Гнедышев подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

В Архангельске задержан и. о. министра образования по подозрению в совращении малолетних

Фото: vk.com/gnedyshev

В Архангельске задержан исполняющий обязанности министра образования региона. Юрий Гнедышев подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, педофилии и распространении порнографии. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета. По данным 5-tv.ru, из кабинета чиновника изъяты компьютеры и документы.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.92
-0.17 91.70
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Эксперты подсчитали, что выгоднее: свое авто, такси или каршеринг
12:49
Нобелевская премия мира досталась Всемирной продовольственной программе
12:37
После отравления 42 детей в Дагестане возбуждено уголовное дело
12:30
В Архангельске задержан и. о. министра образования по подозрению в совращении малолетних
12:22
«Сделал из „Ленинграда“ секту»: Вокс обвинила Шнурова в пагубных манипуляциях
12:05
Ритуалы на зеркальную дату: как правильно загадывать желание 10.10.2020?

Сейчас читают

«Растоптать вас, козликов»: странное поведение Богдана Титомира на шоу «Что было дальше?» возмутило сеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок