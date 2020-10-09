Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 12 по 18 октября

Большинство сторонников гороскопов сверяется только с астрологическим прогнозом для своего знака зодиака. Однако руны могут подсказать, какие события предстоят в жизни, не менее точно.

Рунический провидец Игорь Вечерский, известный предсказаниями о наступлении пандемии коронавируса и ходе ее развития, специально для 5-tv.ru составил рунический гороскоп на предстоящую неделю.

Овен

В начале недели (Феху п*) предупреждает вас о возможности непредвиденных трат и призывает к осторожности в сфере финансов. В середине недели (Наутиз) говорит о том, что следует проанализировать свою жизнь. Не надо пытаться сейчас совершить серьезные перемены, однако принять правильное решение о недостающих факторах можно. В конце недели (Иса) время течения событий по проложенному сценарию событий, который хорошо подойдет для отдыха и для продолжения уже начатых дел.

Телец

В начале недели (Соуло) — время для активного самопроявления и достижения больших результатов. В середине недели (Дагаз) приходит период, когда вы можете завершить старый путь и начать новый. В конце недели (Ингуз) — время эмоционального проявления и активных достижений совместно со своими партнерами. Также это время хорошо подойдет для налаживания личной жизни.

Близнецы

В начале недели (Перто п) предупреждает о том, что в этот период могут реализоваться не все задуманные планы, а также может появиться ранее скрытая информация. В середине недели (Дагаз) приходит период, когда вы можете открыть для себя новые пути развития, завершив старые. В конце недели (Наутиз) проанализируйте пройденный путь и примите верное решение по поводу недостающих факторов роста вашей жизни.

Рак

Перевернутая беркана говорит о нереализованных потенциалах, которые существует в вашей деятельности. Это потребует дополнительного анализа и приведет к результату на следующих этапах. В середине недели время для активного достижения и творчества, вы можете многого достичь. В конце недели (Райдо) — удачный период для начала любых новых дел, а также поездок командировок и путешествий.

Лев

В начале недели (Ансуз п) говорит о том, что вас могут попробовать ввести в заблуждение. Также вам следует быть внимательным к своим словам. В середине неделя (Кено) говорит о том, что все идет по тому плану, который вы продумали. Этот период хорош для развития личного информационного познания. В конце недели (Перто п) призывает не начинать новых дел, а заняться уже текущими процессами.

Дева

В начале недели (Эйваз) — время возможностей и перемен. Также это период с повышенной конфликтной составляющей, взаимодействуя в сфере, в которой вы можете многого достичь. В середине деле (Хагалаз) придет время стихии и непредсказуемости, разрушений, которые требуют внимательности, но в то же время дают и возможность правильно использовать эти свойства. В конце недели (Отал п) говорит, что пора задуматься о своем доме и семье, о том, как эта сфера влияет на другие стороны вашей жизни.

Весы

В начале недели (Хагалаз) — время, когда потребуется дополнительная осторожность, потому как стихийно текущие процессы могут нести с собой определенную долю разрушений. В то же время подумайте о том, в какой сфере вы можете использовать эти качества. В середине недели (Беркана) придет время положительного созидательного развития, роста и улучшения создавшихся условий. В конце недели (Ансуз) — время диалогов, общения и налаживании контактов.

Скорпион

В начале недели (Феху п) говорит о необходимости внимания к своей финансовой сфере, материальному благосостоянию, которое в этот момент может получить возможность определенных рисков. В середине недели (Перто п) говорит о неких скрытых информационных параметрах, которые могут проявиться во вне и представлять собой нечто неожиданное. В конце недели (Уруз) вы полны сил и энергии, но вам необходимо будет направить ее в нужное русло и выбрать правильный вектор развития.

Стрелец

(Турисаз) в начале недели вам дается мощное орудие, с помощью которого вы можете совершить многое, но оно потребует и дополнительной внимательности. В середине недели (Вуньо п) говорит, что, вероятно, вы слишком большие претензии предъявляете к своим достижениям. Также это сигнал о том, что вам не так много осталось до достижения цели. В конце недели (Эйваз) — период перемен, период возможного столкновения интересов, в котором вы можете одержать победу.

Козерог

(Перто п) в начале недели не рекомендует вам новых начинаний и дел, призывает быть осторожными в сфере распространения информации. В середине недели (Йера) — период получения заслуг за свои труды и успехи. В конце недели (Альгиз п) говорит о необходимости повышенного внимания и осторожности, и призывает отказаться от рискованных операций.

Водолей

В начале недели (Тейваз п) свидетельствует о том, что время больших побед еще впереди. На этот период не стоит планировать решительных действий. В середине недели (Уруз п) говорит о необходимости накопления сил и энергии, а также о том, что в данный период времени для всех поставленных задач еще не хватает энергии. В конце недели (Соуло) приходит период активных и эффективных действий, созидательных поступков и творчества, которое может многое изменить в лучшую сторону.

Рыбы

В начале недели (Лагуз п) говорит о том, что течение жизни может преподать сюрприз, который может изменить ваши планы. В то же время этим качеством можете воспользоваться и вы. В середине недели (Хагадаз) — время, когда потребуется дополнительная внимательность и осторожность, когда что-то может получить потенциал к разрушению. Но не упускайте эту возможность и вы. В конце недели (Наутиз) настанет период, когда стоит проанализировать уже пройденный путь и правильно понять те факторы, которые не позволяют достичь еще большего результата. Это период анализа и четкого понимания того, что следует делать.

* — перевернутый

Ранее 5-tv.ru выкладывал рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября.