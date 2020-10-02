Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября

Предсказывать будущее можно множеством способов. И наряду с астрологическими прогнозами набирает популярность более редкий и тонкий метод — по древним рунам. Рунический провидец Игорь Вечерский известен своими сбывшимися предсказаниями. Так, именно он пророчил тайфуны, наводнения и пожары из-за засухи, которые бушуют последние 50 лет. На фоне этого случился аномальный шторм на Юпитере, разломился крупнейший ледник планеты, а киты совершили самый массовый за последнее десятилетие выброс на сушу.

Специально для 5-tv.ru Игорь Вечерский сделал свой рунический гороскоп на период с 5 по 11 октября для всех знаков зодиака.

Овен

В начале недели (Тейваз) — время достижений. Спланируйте важные дела и достигнете своей цели. В середине недели (Дагаз) вам дается шанс открыть новый путь либо завершить старые дела. В конце недели (Иса) все протекает по заложенному ранее сценарию, продолжите начатое либо отдохните.

Телец

Начало недели (Лагуз) — время энергии воды, когда вы сможете достичь целей, найдя обходные пути и не сталкиваясь с проблемой напрямую. В середине недели (Эйваз) — время перемен, а также повышенная конфликтная активность, которую вы можете использовать для достижения результата. В конце недели (Кено п ) (перевернутое — Прим. ред.) — время, когда вам следует уделить внимание контролю над ситуацией.

Близнецы

В первой половине недели (Отал п) говорит о том, что ваша ситуация в семейном быту сказывается на других сферах. В середине недели (Беркана п) предупреждает о том, что некоторое не развитие ваших планов связано с присутствием энергии, не позволяющей это сделать. В конце недели (Альгиз) приходит спокойный период, когда можно планировать принятие важных решений.

Рак

Неделя начинается с (Феху п) и предупреждает о возможных финансовых затруднениях. Следует быть внимательным к материальной сфере. В середине недели (Турисаз) — время активных и действий, когда вы можете много достичь. В конце недели (Эйваз) — время перемен, когда вы сможете реализовать давно задуманное.

Лев

Начало недели (Кено п) — вы уделяете недостаточно внимания контролю над текущими процессами. Держите все под контролем. ​В середине недели (Вуньо) — период гармонии и достижения комфортного положения вещей. В конце недели (Хагалаз) — время стихии и разрушения, непредсказуемости. Используйте это время в своих целях.

Дева

В первой половине недели (Хагалаз) — время хаотичного стечения обстоятельств, непредсказуемого развития событий. Вы можете избавиться от отжившего, ушедшего из вашей жизни. В середине недели (Тейваз) — время воина, готовность жертвовать ради победы. В конце недели (Эваз п) — удачное сотрудничество и путешествия, это дает вам возможность построить совместные планы.

Весы

В начале недели (Вуньо) — достаточно спокойное время, когда вы можете достичь необходимого. В середине недели (Дагаз) — время, позволяющее преодолеть сложности и открыть новые возможности. В конце недели (Беркана п) — время, не предполагающее активного роста и предлагающее обратить внимание на недостатки возможностей.

Скорпион

В начале недели (Йера) вы можете получить результат своего труда, получите заслуженное. В середине недели (Ингуз) — время перехода на новый уровень и активных взаимодействий, удача в личной жизни. В конце недели (Хагалаз) возможно непредсказуемое развитие событий, когда и вы можете проявить эти качества.

Стрелец

Первая половина недели (Ингуз) — время эмоций и страсти, когда действуя совместно, можно достичь результата. В середине недели (Вуньо п) вы предъявите слишком большие требования к себе, посмотрите на уже достигнутое. В конце недели (Райдо п) не рекомендуются дальние поездки и начало новых проектов.

Козерог

В начале недели (Беркана) — время положительного и созидательного роста, увеличение возможностей и развития. В середине недели (Отал) удачны будут операции с недвижимостью, отношения внутри семьи и общение с близкими. В конце недели (Турисаз) — время активных действий, когда вы можете многое преодолеть. Потребуется осторожность.

Водолей

В первой половине недели (Эйваз) — время перемен, когда можете сильно изменить создавшееся положение вещей. Принесет успех в конфликтных ситуациях. В середине недели (Эваз) — путешествия и сотрудничество, время нахождения нужного делового партнера. В конце недели (Альгиз) — защищенность, спокойный период, когда можно не опасаться серьезных неприятностей.

Рыбы

В начале недели (Тейваз п) не сулит больших побед, потому следует отложить важные дела. В середине недели (Вуньо п) вам не так много надо для достижения желаемого вами. Следуйте своему плану. В конце недели (Дагаз) вы можете открыть новые возможности и получить для этого необходимое, для чего потребуется оставить прошлое позади.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2020 года.