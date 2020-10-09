Моргенштерн не вернул фанатам деньги за сорванный концерт и анонсировал новый

Невозврат денег за билеты на сорванный концерт Моргенштерна не на шутку разозлил поклонников рэпера. 2 октября исполнитель должен был выступить в столичном клубе Gipsy. Однако его выход отменился из-за проверки Роспотребнадзора на предмет соблюдения клубом мер по профилактике COVID-19. Ведомство выявило в заведении нарушения социального дистанцирования и порядка проведений дезинфекции помещений.

Неудавшийся вечер расстроил фанатов рэпера. Но куда больше их огорчило то, что Алишер Валеев, он же Моргенштерн, не возместил потраченные средства. Цена одного билета составляла 1,5 тысячи рублей. В соцсети ВКонтакте появилось сообщество недовольных таким поведением рэпера. А в Twitter набирет популярность хештег «Моргенштерн, верни деньги». Разъяренные пользователи называют исполнителя жуликом и вором.

«Испортил настроение»;

«Он думает, что партия сыграна! Опрометчиво!»

«Вор должен сидеть в тюрьме»;

«Нам нужна огласка, иначе жулики и дальше продолжат обманывать русский народ»;

«Алишер, ты молодой, шутливый, тебе все легко. Лучше закрой тему и переведи деньги, одумайся», — написали поклонники.

Ситуация усугубляется тем, что Моргенштерн анонсировал большой концерт в московском клубе Adrenaline Stadium на 8 ноября. Состоится ли он, никто не знает. И неизвестно, вернет ли рэпер деньги зрителям в случае отмены выступления.

«Москва! Огромный сольный концерт уже через месяц! Готовьте бабки!» — написал в Instagram исполнитель, но до сих пор не рассчитался с поклонниками за прошлый раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве школьники сожгли портрет рэпера Моргенштерна в знак протеста.