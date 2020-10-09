Певец и автор песен Александр Маршал поздравил своего коллегу Леонида Агутина с выдвижением на «Грэмми». О том, что новый альбом музыканта La Vida Cosmopolita претендует на американскую музыкальную премию сразу в пяти номинациях, сообщила в пятницу пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.

«Ну вот, вот это по-нашему! Альбом Леонида Агутина вошел в лонг-лист пяти номинаций премии «Грэмми. Ленечка, дорогой, ну что, это должно было случиться рано или поздно. Молодец, поздравляю! Так держать!» — сказал Маршал в телефонном разговоре с 5-tv.ru.

Альбом La Vida Cosmopolita Леонид Агутин выпустил в марте этого года. В него вошли 11 композиций — плоды совместного творчества российского музыканта с коллегами из Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, США, Кубы, Пуэрто-Рико и Никарагуа.

В лонг-листе номинантов на «Грэмми» альбом фигурирует в списках как «Лучший альбом года», «Лучший латинский поп-альбом», «Лучший дуэт», «Лучшая аранжировка», а также в номинации «Лучшее музыкальное видео» представлен клип Funky Cha. Шорт-лист будет обнародован в декабре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 52-летний Леонид Агутин в резкой форме ответил подписчику в Instagram, который назвал его в комментариях старым.