«Какие ж вы старые»: Агутин дал резкую отповедь подписчику в Instagram

|
Анастасия Шадская
107

Музыканту не понравился комментарий под одним из последних постов на его странице.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @agutinleonid

Певец Леонид Агутин саркастически ответил своему подписчику в сети Instagram. Артист не сдержался, когда его назвали старым.

Агутин опубликовал на своей странице пару селфи, сделанных на его первом официальном концерте с момента начала пандемии. На них улыбающийся музыкант предстал в компании актера Андрея Мерзликина и футболиста Игоря Акинфеева. Первый — его давний друг, а второго он назвал легендой.

«Селфи из гримерки», — подписал пост Агутин.

Один из подписчиков написал ему смелый комментарий, который Агутин выделил на фоне всех остальных.

«Какие ж вы старые стали», — появилось там.

«И ты станешь, если повезет», — в грубой форме ответил музыкант.

Instagram @agutinleonid

Агутина поддержали все остальные пользователи сети. Один за другим стали появляться одобрительные комментарии.

«Леонид, ответ огонь! Хоть всякое отребье в них и не нуждается»;

«Мужчины не бывают старые! Они солидные»;

«Старости вообще нет, это состояние души», — ответили фанаты.

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин в этом году отметил свое 52-летие. По словам ведущего «Голоса», во время пандемии у него была возможность немного выступать. В основном это были частные вечеринки.

Ранее 5-tv.ru писал, как Леониду Агутину удалось сохранить свой брак с Анжеликой Варум.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
Россияне стали больше тратить на коммуналку
9:20
В Петербурге открылись кинотеатры и театры: какие меры безопасности там приняты
9:09
«Какие ж вы старые»: Агутин дал резкую отповедь подписчику в Instagram
8:57
СК возбудил уголовное дела по факту обнаружения частей тела в Ленобласти
8:45
В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет
8:33
Очередная волна протестов захлестнула столицу Белоруссии

Сейчас читают

Королева могла обвинить любовницу Тарзана в краже, чтобы отвадить ее от супруга?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Жду от тебя сигнала»: вскрылась переписка Тарзана с беременной любовницей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок