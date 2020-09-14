«Какие ж вы старые»: Агутин дал резкую отповедь подписчику в Instagram

Певец Леонид Агутин саркастически ответил своему подписчику в сети Instagram. Артист не сдержался, когда его назвали старым.

Агутин опубликовал на своей странице пару селфи, сделанных на его первом официальном концерте с момента начала пандемии. На них улыбающийся музыкант предстал в компании актера Андрея Мерзликина и футболиста Игоря Акинфеева. Первый — его давний друг, а второго он назвал легендой.

«Селфи из гримерки», — подписал пост Агутин.

Один из подписчиков написал ему смелый комментарий, который Агутин выделил на фоне всех остальных.

«Какие ж вы старые стали», — появилось там.

«И ты станешь, если повезет», — в грубой форме ответил музыкант.

Instagram @agutinleonid

Агутина поддержали все остальные пользователи сети. Один за другим стали появляться одобрительные комментарии.

«Леонид, ответ огонь! Хоть всякое отребье в них и не нуждается»;

«Мужчины не бывают старые! Они солидные»;

«Старости вообще нет, это состояние души», — ответили фанаты.

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин в этом году отметил свое 52-летие. По словам ведущего «Голоса», во время пандемии у него была возможность немного выступать. В основном это были частные вечеринки.

Ранее 5-tv.ru писал, как Леониду Агутину удалось сохранить свой брак с Анжеликой Варум.