«Какие ж вы старые»: Агутин дал резкую отповедь подписчику в Instagram
Музыканту не понравился комментарий под одним из последних постов на его странице.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @agutinleonid
Певец Леонид Агутин саркастически ответил своему подписчику в сети Instagram. Артист не сдержался, когда его назвали старым.
Агутин опубликовал на своей странице пару селфи, сделанных на его первом официальном концерте с момента начала пандемии. На них улыбающийся музыкант предстал в компании актера Андрея Мерзликина и футболиста Игоря Акинфеева. Первый — его давний друг, а второго он назвал легендой.
«Селфи из гримерки», — подписал пост Агутин.
Один из подписчиков написал ему смелый комментарий, который Агутин выделил на фоне всех остальных.
«Какие ж вы старые стали», — появилось там.
«И ты станешь, если повезет», — в грубой форме ответил музыкант.
Агутина поддержали все остальные пользователи сети. Один за другим стали появляться одобрительные комментарии.
«Леонид, ответ огонь! Хоть всякое отребье в них и не нуждается»;
«Мужчины не бывают старые! Они солидные»;
«Старости вообще нет, это состояние души», — ответили фанаты.
Заслуженный артист РФ Леонид Агутин в этом году отметил свое 52-летие. По словам ведущего «Голоса», во время пандемии у него была возможность немного выступать. В основном это были частные вечеринки.
Ранее 5-tv.ru писал, как Леониду Агутину удалось сохранить свой брак с Анжеликой Варум.
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