Истощенную «малышку из шкафа» перевезли в областную больницу в Екатеринбурге

Эфирная новость 58

Авиаборт медицины катастроф с младенцем, которого мать полгода прятала в шкафу в Карпинске, приземлился в столице Свердловской области.

Фото, видео: depositphotos.com, 5-tv.ru

Генпрокуратура взяла на контроль расследование шокирующей истории в Свердловской области. Жительница Карпинска полгода прятала новорожденную дочь в шкафу. Ребенка случайно обнаружили знакомые женщины. Придя к ней в гости, они услышали плач. Колыбелью ребенку служила дорожная сумка, подкармливал малышку, судя по всему, только старший брат. Девочку обследовали медики — она в тяжелейшем состоянии. В свои полгода весит всего три килограмма. Уголовное дело возбуждено по статье «Истязание заведомо беспомощного лица».

«Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы. СКР в обязательном порядке будут выяснятся условия и причины, которые способствовали совершению этого преступления. Будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Лечить малышку будут в Екатеринбурге, медицинский вертолет приземлится в столице Свердловской области. Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу № 1

37-летняя мать отправлена на психиатрическую экспертизу. По словам соседей, они ничего не подозревали о происходящем, видели, что женщина была беременна, но после родов ребенок якобы умер. У нее есть еще двое детей — 13-летний мальчик и девочка трех лет. Сейчас их судьбой занимаются органы опеки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стало известно, зачем мать на Урале полгода прятала младенца в шкафу. По словам соседей мамаши, доведшей ребенка до истощения, бывший супруг запугивал и бил ее, поэтому она постаралась забыть, что вновь родила.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 12 по 18 октября

Последние новости

19:56
В Литве открыли памятник борцу с советской властью
19:47
Следователи провели обыски у подозреваемого в развращении школьниц чиновника в Архангельске
19:39
Со дня рождения Джона Леннона исполнилось 80 лет
19:32
«Паразиты пытаются разрушать нашу жизнь!» — Королева предрекла новые скандалы
19:18
Истощенную «малышку из шкафа» перевезли в областную больницу в Екатеринбурге
19:11
Тодоренко и Топалов представили новую совместную песню

Сейчас читают

«Гантель со следами крови»: появились доказательства убийства Легкоступовой
Судьбоносный месяц: ТОП-3 знаков зодиака, которым в октябре несказанно повезет
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок