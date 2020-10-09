Истощенную «малышку из шкафа» перевезли в областную больницу в Екатеринбурге

Генпрокуратура взяла на контроль расследование шокирующей истории в Свердловской области. Жительница Карпинска полгода прятала новорожденную дочь в шкафу. Ребенка случайно обнаружили знакомые женщины. Придя к ней в гости, они услышали плач. Колыбелью ребенку служила дорожная сумка, подкармливал малышку, судя по всему, только старший брат. Девочку обследовали медики — она в тяжелейшем состоянии. В свои полгода весит всего три килограмма. Уголовное дело возбуждено по статье «Истязание заведомо беспомощного лица».

«Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы. СКР в обязательном порядке будут выяснятся условия и причины, которые способствовали совершению этого преступления. Будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Лечить малышку будут в Екатеринбурге, медицинский вертолет приземлится в столице Свердловской области. Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу № 1

37-летняя мать отправлена на психиатрическую экспертизу. По словам соседей, они ничего не подозревали о происходящем, видели, что женщина была беременна, но после родов ребенок якобы умер. У нее есть еще двое детей — 13-летний мальчик и девочка трех лет. Сейчас их судьбой занимаются органы опеки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стало известно, зачем мать на Урале полгода прятала младенца в шкафу. По словам соседей мамаши, доведшей ребенка до истощения, бывший супруг запугивал и бил ее, поэтому она постаралась забыть, что вновь родила.