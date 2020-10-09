Мишустин заявил о готовности России содействовать урегулированию конфликта в Карабахе

Эфирная новость 10

На проходящем в Ереване межправительственном заседании ЕАЭС российский премьер выразил соболезнования семьям погибших и призвал к немедленному прекращению насилия.

Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий, 5-tv.ru

Россия готова содействовать мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом Михаил Мишустин заявил в Ереване. Глава правительства отметил, что необходимо немедленно остановить насилие.

«Прежде всего, я хотел бы выразить самые искренние соболезнования. Скорбим со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте. Конечно, важно обеспечить немедленно прекращение боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта», — сказал премьер-министр РФ.

В столице Армении проходит межправительственное заседание Евразийского экономического союза. На повестке — маркировка товаров, трансграничная электронная торговля и бюджет организации на следующий год. Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан также планируют договориться о совместных мерах поддержки экспорта. Из-за сложной обстановки в Киргизии заседание проходит без делегации из Бишкека.

7 октября президент РФ Владимир Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проходят в Москве. Во встрече, состоявшейся по инициативе Владимира Путина, принимают участие главы МИД России, Армении и Азербайджана.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 12 по 18 октября

Последние новости

20:34
Про «ЭТО»: ТОП-10 интересных и неочевидных фактов о сексе
20:23
Мишустин заявил о готовности России содействовать урегулированию конфликта в Карабахе
20:10
«Это повлияло на ее сознание»: экстрасенс о ситуации в семье Татьяны Овсиенко
20:02
На экс-президента Киргизии в Бишкеке совершено покушение
19:56
В Литве открыли памятник борцу с советской властью
19:47
Следователи провели обыски у подозреваемого в развращении школьниц чиновника в Архангельске

Сейчас читают

«Гантель со следами крови»: появились доказательства убийства Легкоступовой
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок