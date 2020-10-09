Со дня рождения Джона Леннона исполнилось 80 лет
Миллионы поклонников во всем мире отмечают 9 октября день рождения музыканта из знаменитой ливерпульской четверки.
Фото, видео: globallookpress.com, 5-tv.ru
Миллионы поклонников знаменитой ливерпульской четверки во всем мире отмечают день рождения Джона Леннона. Если бы не трагическая смерть, музыканту исполнилось бы 80 лет.
Его творческое наследие — и это не только песни — по-прежнему не теряет актуальности. Рисунки Леннона за внушительные суммы уходят с молотка, записи издаются огромными тиражами.
Сразу три британских радиостанции сегодня ставят только музыку Джона Леннона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Марк Чепмен убил Леннона на самом деле.
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