Со дня рождения Джона Леннона исполнилось 80 лет

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Миллионы поклонников во всем мире отмечают 9 октября день рождения музыканта из знаменитой ливерпульской четверки.

Фото, видео: globallookpress.com, 5-tv.ru

Миллионы поклонников знаменитой ливерпульской четверки во всем мире отмечают день рождения Джона Леннона. Если бы не трагическая смерть, музыканту исполнилось бы 80 лет.

Его творческое наследие — и это не только песни — по-прежнему не теряет актуальности. Рисунки Леннона за внушительные суммы уходят с молотка, записи издаются огромными тиражами.

Сразу три британских радиостанции сегодня ставят только музыку Джона Леннона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Марк Чепмен убил Леннона на самом деле.

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