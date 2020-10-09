«Все может закончиться быстро»: какие шансы у Гассиева в бою за титул чемпиона мира

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Александр Просяник
Эксклюзив 79

По словам специалистов, на ринге во время поединка в супертяжелом весе может произойти все что угодно.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев в ближайшее время встретится на ринге с американцем Кевином Джонсоном в бою за титул WBA International в Сочи. Схватка состоится 31 октября, а победитель выйдет из нее чемпионом мира в супертяжелом весе.

В беседе с 5-tv.ru эксперты в области спорта и коллеги по цеху Гассиева рассказали, какие шансы у российского спортсмена на победу. В целом, физическая форма и прогнозы прямо говорят о его победе.

Так, по словам тренера, эксперта по боевым искусства и постановщика трюков Эльдара Кенкерли, если Гассиев будет работать в своем стиле, то он сможет перебоксировать Кевина Джонсона.

«Мы все ждем и надеемся, что Мурат Гассиев сможет одержать победу и стать чемпионом мира… Надеемся, что так и произойдет. Зрелищность в том, что Кевин Джонсон достаточно крепкий боксер, и это показано было в бою с Кличко. Будем надеяться на хороший поединок», — сказал он.

Свое мнение о предстоящем бое также высказал боксер Денис Лебедев. Коллега по цеху уверен, что все будет зависеть от того, в какой форме Мурат.

«В бою Мурат Гассиев — Кевин Джонсон произойти может все что угодно. Ведь это же супертяжелый вес. У Мурата был большой простой, но у него молодость, сила. Поэтому если он будет в своей хорошей форме — все может закончиться быстро. В пользу Мурата. Если он будет не в очень хорошей форме, то может все затянуться. Также Кевин Джонсон может попасть. Это супертяжелый дивизион. Поэтому интрига в этом бою есть, я отдаю Мурату предпочтение и болеть буду за него. Где-то 70% на 30% отдаю в пользу Гассиева», — отметил Лебедев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как чувствует себя Мурат Гассиев перед возвращением на ринг. С его слов, ему хочется поскорее выйти на ринг и «порадовать всех болельщиков».

У спортсмена был двухлетний перерыв в карьере после серьезной травмы плеча. Всего у боксера по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26 побед. 19 из них нокаутом.

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