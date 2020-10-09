«Это повлияло на ее сознание»: экстрасенс о ситуации в семье Татьяны Овсиенко

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Валентин Черников
Эксклюзив 1 050

Медиум Анна Гехман рассказала о сожителе певицы. По слухам, он спаивает ее и бьет.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Ситуацию в семье Татьяны Овсиенко оценила экстрасенс Анна Гехман. Как сообщал 5-tv.ru, в окружении звезды 90-х говорят, что она находится в нездоровых отношениях с вернувшимся из тюрьмы сожителем, мужчиной с криминальным прошлым Александром Меркуловым. Ее приятельницы утверждают, что артистка плохо выглядит, ходит с синяками по телу и, к тому же, часто прикладывается к бутылке. В окружении певицы опасаются, что избранник избивает ее и спаивает.

Медиум просканировала совместное фото Овсиенко и Меркулова и сделала свой вывод.

«Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на фотографию этой пары — на лицо магическое воздействие. Причем, Татьяна пострадала гораздо сильнее. Это безусловно повлияло на ее сознание. Татьяна — человек более волевой, напористый, сильный. Супруг помягче. В этой паре лидирующее место занимает Татьяна. Эмоциональное состояние Татьяны отрешенное. Ей не хочется никакого общения. Хочется побыть одной, закрыться, уйти», — предположила Гехман.

По ее словам, алкоголь действительно присутствует в жизни возлюбленных. В какой мере — экстрасенс точно сказать не смогла. Зато ответила на вопрос о «муже-тиране».

«Что касается разговоров о том, что супруг может ее избивать — не очень похоже. Сам по себе человек мягкий. Конфликты могут возникать в состоянии алкогольного опьянения. Но каких-то жестких, садистских наклонностей я у него не вижу. Думаю, что это все домыслы людей», — подытожила медиум.

Ранее 5-tv.ru писал, что Овсиенко ответила на слухи о пьянстве и побоях мужа.

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