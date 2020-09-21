«Скорый конец света»: россиян перепугал «дождь» из мертвых ворон — видео

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Василий Заика
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Инцидент произошел в городе Балаково Саратовской области.

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Фото, видео: TASS / PA Images, 5-tv.ru

Пользователи российского сегмента социальных сетей оказались не на шутку перепуганы видеороликом, на кадрах которого десятки мертвых ворон лежат на проезжей части и тротуаре одной из улиц города Балаково Саратовской области.

Юзеры сделали предположение, что «жуткие осадки» выпали накануне грядущего конца света. В качестве других возможных версий произошедшего назывались: «разрыв сердца» у пернатых из-за салюта и даже радиационный выброс с местной АЭС.

«И треснул мир на пополам, дымит разлом…»

«Резко отрицательно нарушился обмен веществ»

«Пока птицы с неба, но камнями. Потом и сами камни прилетят с неба, но птицами»

«Рядом АЭС расположена, насколько я знаю. Видимо, радиацией птичек жахнуло», — предполагают юзеры.

По некоторым данным, причину массовой гибели самых крупных представителей отряда воробьиных будут выяснять специалисты Управления ветеринарии регионального правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что улицы столицы Черногории усыпали тысячи мертвых воробьев.

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