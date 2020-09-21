«Скорый конец света»: россиян перепугал «дождь» из мертвых ворон — видео
Инцидент произошел в городе Балаково Саратовской области.
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Фото, видео: TASS / PA Images, 5-tv.ru
Пользователи российского сегмента социальных сетей оказались не на шутку перепуганы видеороликом, на кадрах которого десятки мертвых ворон лежат на проезжей части и тротуаре одной из улиц города Балаково Саратовской области.
Юзеры сделали предположение, что «жуткие осадки» выпали накануне грядущего конца света. В качестве других возможных версий произошедшего назывались: «разрыв сердца» у пернатых из-за салюта и даже радиационный выброс с местной АЭС.
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«Пока птицы с неба, но камнями. Потом и сами камни прилетят с неба, но птицами»
«Рядом АЭС расположена, насколько я знаю. Видимо, радиацией птичек жахнуло», — предполагают юзеры.
По некоторым данным, причину массовой гибели самых крупных представителей отряда воробьиных будут выяснять специалисты Управления ветеринарии регионального правительства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что улицы столицы Черногории усыпали тысячи мертвых воробьев.
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