Пользователи российского сегмента социальных сетей оказались не на шутку перепуганы видеороликом, на кадрах которого десятки мертвых ворон лежат на проезжей части и тротуаре одной из улиц города Балаково Саратовской области.

Юзеры сделали предположение, что «жуткие осадки» выпали накануне грядущего конца света. В качестве других возможных версий произошедшего назывались: «разрыв сердца» у пернатых из-за салюта и даже радиационный выброс с местной АЭС.

«И треснул мир на пополам, дымит разлом…»

«Резко отрицательно нарушился обмен веществ»

«Пока птицы с неба, но камнями. Потом и сами камни прилетят с неба, но птицами»

«Рядом АЭС расположена, насколько я знаю. Видимо, радиацией птичек жахнуло», — предполагают юзеры.

По некоторым данным, причину массовой гибели самых крупных представителей отряда воробьиных будут выяснять специалисты Управления ветеринарии регионального правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что улицы столицы Черногории усыпали тысячи мертвых воробьев.