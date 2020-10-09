Виталий Милонов замечен с блондинкой и шампанским на джазовом концерте — видео

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Светлана Александрова
Эксклюзив 9

Видео на котором петербургский депутат, известный своей непримиримой борьбой за нравственность, сидит за столиком на двоих с женщиной, оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своей непримиримой борьбой за нравственность и семейные ценности замечен в компании незнакомки на джазовом концерте. На видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru, депутат сидит за столиком на двоих со молодой светловолосой женщиной.

Как сообщил автор ролика, снято видео 9 октября в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, что на Загородном проспекте. По его словам, в течение вечера Милонов постоянно подливал спутнице шампанское. К слову, концерт был посвящен знаменитому джазовому музыканту Дюку Эллингтону.

46-летний депутат Госдумы и отец шестерых детей Виталий Милонов известен как ярый сторонник православных и семейных ценностей, а также борец с пропагандой гомосексуализма и педофилии. Народный избранник также прославился рядом громких инициатив, среди которых, в частности идея вернуть в России наказание за тунеядство, запретить праздновать в школах День святого Валентина, наказывать за Хэллоуин, не допустить выхода в российский прокат фильма студии Marvel «Вечные», а из последнего — выплачивать одиноким мужчинам пособие на домработниц. Кроме того, Милонов грозился привлечь Сергея Шнурова и группу «Ленинград» к ответственности за пропаганду экстремизма.

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