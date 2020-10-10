🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 октября, убывающая Луна в Раке благоволит профессиональному росту, подведению итогов и правильному расставлению приоритетов. Этот день представителям некоторых знаков зодиака стоит посвятить родным, близким и любимым людям.

♈ Овен

Овны, 10 октября вам следует отдаться переосмыслению своего прошлого и построению планов на обозримое будущее. Очень вероятно, что вам удастся сгенерировать интересные идеи для новых проектов. Несмотря на это, воплощение задумок в жизнь следует отложить на несколько дней. Также сегодня не забывайте о саморазвитии.

Космический совет: сегодня не забывайте о саморазвитии.

♉ Телец

Выдержка в общении, Тельцы, в этот день должна быть в числе первостепенных задач для вас. Окружающие могут распространять про вас небылицы, которые будет не очень-то приятно слышать. В любом случае не обращайте внимание на сплетни и не принимайте происходящее близко к сердцу.

Космический совет: не обращайте внимание на сплетни.

♊ Близнецы

Представители этого астрологического символа будут излучать массу энергии. Это позволит провести субботу в движении или в занятиях спортом. Если будет хорошая погода, не сидите дома! Отправляйтесь на прогулку, покатайтесь на велосипеде или в конце концов устройте пробежку.

Космический совет: не сидите дома!

♋ Рак

Раки 10 октября будут наслаждаться успехом в любой жизненной сфере. Звезды говорят, что удача будет сопровождать вас в финансовых вопросах и личной жизни. Не забывайте, что в нынешних реалиях эти две вещи плотно взаимосвязаны. При этом, не позволяйте пользоваться собой как кошельком.

Космический совет: не позволяйте пользоваться собой как кошельком

♌ Лев

Этот день, Львы, стоит провести под эгидой развлечений или выполнения профессиональных обязанностей. Романтическая встреча после обеда позволит отвлечься и немного расслабиться. Велики шансы, что вы встретите человека, который будет идти рядом с вами по жизни на протяжении многих лет.

Космический совет: проведите день в развлечениях или работе.

♍ Дева

Девы, наступил момент, когда пора кардинально сменить обстановку — отношения, работу, место жительства. Смело хватайтесь за любой маломальский шанс и мчитесь вперед! Вы легко получите необходимую поддержку от близких и друзей. Это позволит, при вашей щепетильности, побороть сильные переживания и справиться со сложными задачами.

Космический совет: пора кардинально сменить обстановку.

♎ Весы

Представителям этого знака зодиака пришло время начать более трезво оценивать обстановку, и научиться понимать ради чего вы работаете. Проанализируйте происходящее и постарайтесь уравнять ваш опыт, умение и желание с поставленными задачами и шансами их достижения. Возможно вы решитесь наконец сменить сферу деятельности и найти гармонию на новом месте работы.

Космический совет: пришло время начать более трезво оценивать обстановку.

♏ Скорпион

Сегодня, Скорпионы, вам следует, по рекомендации звезд, уделять больше времени близким и любимому человеку. Если вы связаны узами брака, обсудите со второй половинкой планы на будущее и решите все накопившиеся проблемы. Конфликты в семье приведут к разладу в отношениях и разрыву. Таким образом вы рискуете вернуться к своему бывшему партнеру.

Космический совет: вы рискуете вернуться к своему бывшему партнеру.

♐ Стрелец

Стрельцы, риск, как известно, благородное дело! Поэтому при малейшей перспективе романтического знакомства вам стоит смело идти вперед. Одинокие представители астрологического символа могут встретить будущего партнера, с которым бок о бок пройдут до конца дней. Постарайтесь сдерживать эмоции, и не показывайте чувства раньше времени.

Космический совет: постарайтесь сдерживать эмоции.

♑ Козерог

Этот день, судя по расположению звезд, для Козерогов пройдет легко и непринужденно. Потратьте время на чтение новых книг и общению с интересными людьми. Сходите в гости к друзьям и позвоните родне. Прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу.

Космический совет: прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу.

♒ Водолей

Водолеи, 10 октября постарайтесь отбросить все дела и заняться работе над собой. Отдыхайте, медитируйте или всецело отдайтесь физическим нагрузкам. Самое время отказаться от вредных привычек и продолжать заниматься саморазвитием. Вечером можно расслабиться и пересмотреть любимый фильм.

Космический совет: самое время отказаться от вредных привычек.

♊ Рыбы

Непреодолимое желание отстаивать свою позицию сегодня, Рыбы, будет особенно ощутимо. Помните, этим нужно пользоваться только в подходящих ситуациях. Семейным представителям знака зодиака следует все же открыть свое сердце для тепла и окружить любовью, а также заботой своих родных.

Космический совет: следует открыть свое сердце для тепла.

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