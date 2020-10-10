«Как цветочек»: жена внука Пугачевой показала результаты «самой чувственной съемки»
Алена Краснова выложила в сеть свежие постановочные кадры.
Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova
Супруга внука Аллы Пугачевой — модель Алена Краснова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками кадрами, снятыми во время очередной фотосессии. На снимках и видео 23-летняя девушка позирует в темном платье с откровенно оголенной спиной.
«Самая чувственная съемка», — написала в своем посте жена Никиты Преснякова.
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Подписчики Алены Красновой в комментариях восторгаются ее внешними данными, оставляя комплименты разного характера — от невинных до скабрезных. Большинство пользователей подметили, что модель олицетворяет собой нежность.
«Нежная, как цветочек»
«Это очень красиво!»
«Красота и любовь спасут мир»
«Просто нереальная!» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что внук Аллы Пугачевой с женой устроил романтическое свидание в воде.
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