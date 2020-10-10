Московские договоренности по Карабаху назвали первым шагом к долгому перемирию в регионе

Экс-спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано дал свою оценку договоренностям, достигнутым в результате многочасовых трехсторонних консультаций с участием руководителей внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана.

Стороны пришли к соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня наступит в 12.00 10 октября. По мнению Кавано, которое он высказал РИА Новости, договоренности в Москве — первый шаг на пути к долгому перемирию. Специалист отметил, что теперь нужно закрепить успех — сделать режим прекращения огня постоянным и добиться этого можно в ходе более широкой дискуссии.

«Это первый шаг на пути к соглашению, но последующее соглашение не будет разрешением конфликта, это будет продолжительное прекращение огня», — подчеркнул бывший спецпредставитель США.

Собеседник агентства с надеждой предположил, что в российской столице уже на будущей неделе состоятся еще более продуктивные встречи, в ходе которых можно будет затронуть и тему разрешения самого конфликта. Кавано также выразил мнение, что добиться компромиссного итога после почти двух недель активных боевых действий было весьма тяжело.

После консультаций, состоявшихся в Москве в доме приемов российского МИД, руководитель ведомства Сергей Лавров встретился с журналистами. Дипломат заявил, что противоборствующие стороны дали согласие на прекращение огня с полудня 10 октября в гуманитарных целях.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить военные действия в Карабахе. Российский лидер также предложил Еревану и Баку обменяться пленными и телами погибших. Для проведения консультаций по данному вопросу 9 октября в Москву прибыли главы МИД Армении и Азербайджана. Переговоры противоборствующих сторон проходили при посредничестве Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.