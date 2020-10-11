Полуголый Стас Костюшкин блеснул накаченным телом во время танца — видео
Экс-солист группы «Чай вдвоем» опубликовал видео с отдыха, которое не смогло оставить его фанаток равнодушными.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Певец Стас Костюшкин опубликовал в Instagram видео, где в одних плавках с другом танцует под свой прошлогодний хит «Опа! Анапа». Как видно по опубликованным кадрам, экс-солист группы «Чай вдвоем» может похвастаться мускулистым телом, на которое не могли наглядеться поклонницы. В подписи к посту артист рассказал о планах на отдых в следующем году.
«Если и дальше все так пойдет, то следующим летом будем опять тусить в Анапе. А что, я не против», — написал Костюшкин.
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Подписчики музыканта пришли в восторг от нового ролика.
«Стас — просто класс!»;
«Я с вами»;
«Ой, ну вы прям нарциссы, но клевые»;
«А мне Анапа нравится», — написали они в комментариях.
Стас Костюшкин в 1994–2012 годах пел в группе «Чай вдвоем» с Денисом Клявером. Последние годы он ведет успешную сольную карьеру. Он счастлив с третьей женой, они воспитывают сыновей Мирона и Богдана. Также у певца есть сын Мартин от второго брака.
Ранее 5-tv.ru показывал, как Стас Костюшкин сел на шпагат.
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