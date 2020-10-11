Певец Стас Костюшкин опубликовал в Instagram видео, где в одних плавках с другом танцует под свой прошлогодний хит «Опа! Анапа». Как видно по опубликованным кадрам, экс-солист группы «Чай вдвоем» может похвастаться мускулистым телом, на которое не могли наглядеться поклонницы. В подписи к посту артист рассказал о планах на отдых в следующем году.

«Если и дальше все так пойдет, то следующим летом будем опять тусить в Анапе. А что, я не против», — написал Костюшкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) 9 Окт 2020 в 1:19 PDT

Подписчики музыканта пришли в восторг от нового ролика.

«Стас — просто класс!»;

«Я с вами»;

«Ой, ну вы прям нарциссы, но клевые»;

«А мне Анапа нравится», — написали они в комментариях.

Стас Костюшкин в 1994–2012 годах пел в группе «Чай вдвоем» с Денисом Клявером. Последние годы он ведет успешную сольную карьеру. Он счастлив с третьей женой, они воспитывают сыновей Мирона и Богдана. Также у певца есть сын Мартин от второго брака.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Стас Костюшкин сел на шпагат.