Полуголый Стас Костюшкин блеснул накаченным телом во время танца — видео

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Анастасия Шадская
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Экс-солист группы «Чай вдвоем» опубликовал видео с отдыха, которое не смогло оставить его фанаток равнодушными.

Полуголый Стас Костюшкин блеснул накаченным телом во время танца — видео

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Певец Стас Костюшкин опубликовал в Instagram видео, где в одних плавках с другом танцует под свой прошлогодний хит «Опа! Анапа». Как видно по опубликованным кадрам, экс-солист группы «Чай вдвоем» может похвастаться мускулистым телом, на которое не могли наглядеться поклонницы. В подписи к посту артист рассказал о планах на отдых в следующем году.

«Если и дальше все так пойдет, то следующим летом будем опять тусить в Анапе. А что, я не против», — написал Костюшкин.

 
 
 
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Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)

Подписчики музыканта пришли в восторг от нового ролика.

«Стас — просто класс!»;

«Я с вами»;

«Ой, ну вы прям нарциссы, но клевые»;

«А мне Анапа нравится», — написали они в комментариях.

Стас Костюшкин в 1994–2012 годах пел в группе «Чай вдвоем» с Денисом Клявером. Последние годы он ведет успешную сольную карьеру. Он счастлив с третьей женой, они воспитывают сыновей Мирона и Богдана. Также у певца есть сын Мартин от второго брака.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Стас Костюшкин сел на шпагат.

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