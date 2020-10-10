Состояние девочки, полгода голодавшей в шкафу, стабилизировалось

Полугодовалая девочка из Карпинска, которую собственная мать прятала в шкафу и морила голодом с рождения, восстанавливается в областной больнице Екатеринбурга. Состояние ребенка стабилизировалось, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

«Состояние ребенка стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться», — заявил он.

Шокирующая история стала известной случайно. Никто не знал, что в доме жительницы Карпинска спрятан новорожденный ребенок. Во время алкогольного застолья гости заметили истощенную малышку, отнесли к себе домой и только на следующий день обратились в полицию. Оказывается, 13-летний сын горе-матери тайно подкармливал сестру, а трехлетняя дочь даже говорила в детском саду, что дома появилась новая кукла, «как живая». Но воспитатели не обратили внимания на слова подопечной.

Следствие в качестве одной из версий причины такого жестокого обращения с ребенком выдвигали послеродовую депрессию. Известно, что женщина осталась одна с тремя детьми на руках, а ее супруг незадолго до ухода вел себя агрессивно, бил ее и запугивал. В ее отношении возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.

В интервью с 5-tv.ru клинический и перинатальный психолог Алина Никифорова высказала свои предположения о мотивах матери, едва не убившей дочь.