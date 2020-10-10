Советы флеболога: как в три шага снять усталость ног после тяжелого дня

Проблема тяжести в ногах после долгого рабочего дня знакома многим. Если упустить момент и не уделять им внимания, то обычная усталость может перерасти в варикоз и другие проблемы. Врач-флеболог Кярам Азатян рассказал 5-tv.ru, что делать, чтобы этого избежать.

Врач объяснил, что достаточно регулярно выполнять три простых действия. Для этого не потребуется ни специального оборудования, ни чужой помощи.

Возвышенное положение ног в положении лежа

Нужно взять две большие подушки или большой валик и подложить его под пятки. В таком положении лежа следует оставаться 10-15 минут.

«Так улучшается отток венозной крови из нижних конечностей, ноги разгружаются», — пояснил доктор Азатян.

Контрастный душ

Чередование теплых и прохладных обливаний помогает снять накопившееся за день напряжение в ногах. Процедуру следует продолжать около двух минут

«Теплые обливания — 37 градусов, не более. Прохладные — комнатной температуры», — уточнил врач.

Массаж и гимнастика для ног

После душа можно приступать к физическим упражнениям. В положении сидя нужно по очереди выполнить круговые движения стоп, упор на носки обеими ногами, упор на пятки обеими ногами, перекаты с пятки на носок.

«Выполняйте их ежедневно, каждое не менее 15-20 раз», — посоветовал Кярам Азатян.

После этого комплекса можно сделать легкий самомассаж — от пальцев ног вверх легкими поглаживающими движениями. Такая процедура совершенно безопасна и не имеет противопоказаний.

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