Советы флеболога: как в три шага снять усталость ног после тяжелого дня
Иногда под вечер ноги гудят и, даже присев на диван, люди испытывают неприятные ощущения, от которых так хочется избавиться. Сделать это может каждый в домашних условиях.
Фото, видео: depositphotos.com; 5-tv.ru
Проблема тяжести в ногах после долгого рабочего дня знакома многим. Если упустить момент и не уделять им внимания, то обычная усталость может перерасти в варикоз и другие проблемы. Врач-флеболог Кярам Азатян рассказал 5-tv.ru, что делать, чтобы этого избежать.
Врач объяснил, что достаточно регулярно выполнять три простых действия. Для этого не потребуется ни специального оборудования, ни чужой помощи.
Возвышенное положение ног в положении лежа
Нужно взять две большие подушки или большой валик и подложить его под пятки. В таком положении лежа следует оставаться 10-15 минут.
«Так улучшается отток венозной крови из нижних конечностей, ноги разгружаются», — пояснил доктор Азатян.
Контрастный душ
Чередование теплых и прохладных обливаний помогает снять накопившееся за день напряжение в ногах. Процедуру следует продолжать около двух минут
«Теплые обливания — 37 градусов, не более. Прохладные — комнатной температуры», — уточнил врач.
Массаж и гимнастика для ног
После душа можно приступать к физическим упражнениям. В положении сидя нужно по очереди выполнить круговые движения стоп, упор на носки обеими ногами, упор на пятки обеими ногами, перекаты с пятки на носок.
«Выполняйте их ежедневно, каждое не менее 15-20 раз», — посоветовал Кярам Азатян.
После этого комплекса можно сделать легкий самомассаж — от пальцев ног вверх легкими поглаживающими движениями. Такая процедура совершенно безопасна и не имеет противопоказаний.
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