Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, профессор и вирусолог Виктор Зуев объяснил, в чем главная ошибка пациентов, заподозривших у себя коронавирус.

Как известно, в современном мире принято следовать советам из интернета, ориентироваться на опыт старшего поколения, доверять друзьям. Однако немногие задумываются, что такое самолечение может обернуться страшными последствиями. Во многом потому, что вместо своевременно принятых мер, больной залечивает себя не подходящими лекарствами, что, по словам доктора медицинских наук, осложняет диагностику и лечение.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — подчеркнул Виктор Зуев.

Для наглядности он привел в пример один из основных симптомов COVID-19 — отсутствие обоняния. Медик уверяет: такая же клиническая картина наблюдается и при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), и даже при гриппе.

«Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему», — цитирует медика НСН.

По ситуации на 30 сентября 2020 года, всего в мире зарегистрировано 33,7 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Из них вылечились 23,4 миллиона пациентов. 1,01 миллиона скончались в результате осложнений.

В России диагноз COVID-19 был поставлен 1 176 286 пациентам. Успешно избавились от болезни 958 257 человек. На территории страны также зафиксировано 20 722 летальных исхода. Тесты на наличие или отсутствие коронавируса прошли более 46 миллионов граждан.

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