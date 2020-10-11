Соседов назвал дуэт Аллегровой и Крутого «мертворожденным ребенком»

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал совместное творчество эстрадной певицы Ирины Аллегровой и композитора Игоря Крутого. Как пишет «Экономика Сегодня», знаменитости хотели подарить новое звучание песни «Осень», которую впервые исполнила Маша Распутина 20 лет назад. Стихи к композиции написал поэт Леонид Дербенев. Соседов признал новый дуэт неудачным и обвинил в плагиате.

Музыкальный критик сравнил творческий союз с мертворожденным ребенком. По его мнению, прослушивая версии Распутиной на ум приходит вальс. А перепетую Аллегровой и Крутым песню эксперт назвал «бодягой» и «нудятиной».

«Музыка неинтересная: это такая босанова для бедных. Очень плохо сделано, вторично. Не хочу сказать, что у Матеты получился шедевр, но исполнение Маши трогает сердце», — сказал критик в интервью изданию «Собеседник».

Соседов убежден, что Распутиной удалось исполнить композицию более чувствительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Соседов раскрыл тайну секса Пугачевой и Галкина.