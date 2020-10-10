Новые взрывы прогремели в Степанакерте, несмотря на режим перемирия

Как сообщил корреспондент МИЦ «Известия», в городе звучит воздушная тревога.
Новые взрывы прогремели в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике Степанакерте, несмотря на установленный режим перемирия, Как сообщает корреспондент МИЦ «Известий», сейчас по всему городу звучит воздушная тревога.
«Звучит воздушная тревога. Все прячемся в убежище. Было довольно близко от гостиницы. Видны вспышки», — сообщил журналист.
По его словам, в Степанакерте уже прогремели порядка девяти выстрелов. массированный обстрел продолжается.
Эскалация длящегося больше 30 лет армяно-азербайджанского конфликта началась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».
В свою очередь, в пресс-службе главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти непризнанной НКР ввели военное положение, население призвали укрыться. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.
Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.