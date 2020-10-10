Новые взрывы прогремели в Степанакерте, несмотря на режим перемирия

Новые взрывы прогремели в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике Степанакерте, несмотря на установленный режим перемирия, Как сообщает корреспондент МИЦ «Известий», сейчас по всему городу звучит воздушная тревога.

«Звучит воздушная тревога. Все прячемся в убежище. Было довольно близко от гостиницы. Видны вспышки», — сообщил журналист.

По его словам, в Степанакерте уже прогремели порядка девяти выстрелов. массированный обстрел продолжается.

Эскалация длящегося больше 30 лет армяно-азербайджанского конфликта началась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении , Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, в пресс-службе главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти непризнанной НКР ввели военное положение, население призвали укрыться. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.