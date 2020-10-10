«Банда»: Бортич показала трогательное фото с крошечным сыном

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Алина Потёмкина
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Актриса стала чаще делиться с поклонниками сокровенными кадрами.

Фото, видео: Instagram @bortich

Александра Бортич продолжает радовать поклонников в Instagram снимками с новорожденным сыном. В августе 26-летняя актриса впервые стала мамой, и теперь переживает все радости этого прекрасного статуса.

На фото Бортич запечатлена с маленьким Александром на руках. Звезда одета в светло-бежевый плащ, на лице у нее солнцезащитные очки. Малыш в серой курточке и коричневой шапочке с ушками.

Instagram @bortich

Фанаты пришли в восторг от кадра. Они нахваливали и маму, и ее наследника, а также отмечали, как Бортич к лицу материнство.

«Милахи! Очень похож на маму!»

«Какие хорошенькие»;

«Крутая мамочка»;

«Вам идет быть мамой»;

«Банда, вы — классные», — писали фолловеры.

Любопытно, что свою беременность Саша Бортич скрывала. Известно, что отец ребенка — владелец школы ораторского искусства Евгений Савельев. Ходят слухи, что несколько месяцев назад пара поженилась, но сама актриса этого не подтверждала. В прошлом она два года была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым.

Ранее 5-tv.ru писал, как Саша Бортич показала фото на последнем сроке беременности.

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