Актриса Александра Бортич выложила у себя на странице в Instagram фото с огромным животом. Снимок с профессиональной фотосессии был сделан во время ее подготовки к рождению сына. Свой пост она никак не прокомментировала. Так что многие подписчики заподозрили, что артистка снова в интересном положении.

На фото Саша на позднем сроке беременности воплотила образ материнства. Полупрозрачное платье телесного цвета, минимум украшений и цветы в руках. Вместо подписи девушка поставила фотографии сердечко.

Бортич не раскрывает подробности своей личной жизни. Никто не знает, замужем ли она сейчас, когда именно родила первенца, как зовут ее маленького сына. Она только недавно показала ребенка в первый раз. Впрочем, судя по сторис, ей сейчас точно не до второго малыша — актриса весело провела время на концерте до самой поздней ночи.

Instagram @bortich

В комментариях на актрису посыпались взволнованные вопросы.

«Второй раз беременна?»

«Когда? Всегда в новых фильмах, это какой ритм?»

«Отвал всего!» — написали они любимице.

Впрочем, нашлись и те, кто отреагировал более адекватно.

«Да не беременна она!»

«Пельмешки?»

«Не хватает нимба над головой», — прокомментировали они.

Факт своей беременности Саша Бортич скрывала. Известно, что отец ребенка — владелец школы ораторского искусства Евгений Савельев. Ходят слухи, что несколько месяцев назад пара поженилась, но сама актриса этого не подтверждала. В прошлом она два года была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия вновь спровоцировала слухи о своем «интересном положении».