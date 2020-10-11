«О спиртных напитках речи не шло»: Звезда группы «Мираж» Гулькина о последней встрече с Овсиенко

Поклонники заслуженной артистки России Татьяны Овсиенко уже не первый день обсуждают слухи о том, что певица оказалась в сложной ситуации. Якобы супруг знаменитости поднимает на нее руку, а сама звезда, по словам знакомых, пристрастилась к алкоголю. Распространившиеся сплетни о своей коллеге в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала певица, звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина.

Артистка отметила, что ей не так часто доводилось вместе работать с Овсиенко, однако в те моменты, когда певицы все-таки пересекались, Татьяна не давала никаких поводов думать о том, что у нее есть проблемы с алкоголем.

«Я не замечала, мы не настолько часто работали с Татьяной, но когда мы пересекались, Таня всегда была в адеквате, от нее никогда не пахло спиртным. Насколько я знаю, у Татьяны есть серьезные проблемы с желудком, с желудочно-кишечным трактом — ей не все подряд можно кушать, не говоря уж спиртным», — поделилась исполнительница хитов «Солнечное лето» и «Безумный мир».

Что касается отношений Овсиенко с мужем, то Гулькина призналась, что мало знает о личной жизни коллеги.

«Я вообще не знакома с ее мужем. Знакома точно так же, как и все: абсолютно шапочно, по каким-то журнальным вырезкам и каким-то отдельным интервью и светским хроникам. Поэтому понятия не имею никакого, кроме того, что она любила его и ждала, когда он вернется. Все знали, что он находится в местах не столь отдаленных», — рассказала звезда группы «Мираж».

В беседе с 5-tv.ru Наталия также вспомнила о последней встрече с Татьяной. По ее словам, это произошло в Краснодаре. Тогда артистки дружелюбно поприветствовали друг друга, после чего по очереди вышли на сцену перед зрителями. При общении со знаменитостью Гулькина не заметила никаких признаков того, что ее коллега могла злоупотреблять спиртным.

«Это был Краснодар. <…> В гримерке мы были вместе, там стоял большой длинный стол, на котором стояли наши закуски по райдеру. Они были разнесены на разные края столов. Таня была со своим звукорежиссером. Я выступала первой, она должна была выступать второй. Она приехала уже перед тем, как мне нужно было выходить на сцену. Мы обнялись, поцеловались. Потом она села краситься. А потом я выходила со сцены — она шла мне навстречу. Ни о каком алкогольном опьянении и принятии спиртных напитков речи не шло», — подытожила исполнительница хитов «Солнечное лето» и «Безумный мир».

Ранее 5-tv.ru писал, что Овсиенко ответила на слухи о пьянстве и побоях мужа.