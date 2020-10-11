«Нет противоядия»: эксперты оценили важность запуска ракеты «Циркон» для мировой истории

6 октября навсегда войдет в историю России и ее вооруженных сил. В 7 часов 15 минут утра из акватории Белого моря с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые была запущена гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон». Полет длился четыре с половиной минуты. Максимальная высота — 28 километров.

«Циркон» двигался с невероятной скоростью — два километра в секунду, выше скорости звука в восемь раз. Ракета прошла 450 километров и успешно поразила цель в Баренцевом море. Этот запуск разделил эпоху развития вооружений на до и после.

Последним грозным оружием до недавнего времени были баллистические ракеты. Формально во время «падения» они двигаются с гиперзвуковой скоростью. Но они не умеют маневрировать. От новой ракеты невозможно увернуться, а также своевременно обнаружить ее пуск.

Находясь в плотных слоях атмосферы на высоте до 40 километров они умеют менять траекторию, облетать радары, как говорят эксперты — подныривать. Разрушительная сила такая, что один «Циркон» может буквально разорвать пополам крупный военный корабль и даже авианосец. 7 октября об успешном завершении испытаний Путину доложил начальник Генштаба.

«Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель», — заявил начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Это большое событие не только в жизни Вооруженных Сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных Сил — армии и флота — новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — отметил Владимир Путин.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» разрабатывалась «НПО машиностроения». После испытаний им планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Совсем недавно президент наградил орденом Андрея Первозванного Герберта Ефремова, почетного руководителя «НПО машиностроения». Именно он стоял у истоков создания гиперзвукового оружия.

16 лет назад, когда ВПК страны лежал практически в руинах он убедил и единомышленников, и руководство страны в том, что будущее за гиперзвуком. В 2015 году Владимир Путин заверил, что Россия будет совершенствовать оружие нового типа. Этот тот самый фактор сдерживания, новый щит страны. Именно ядерная триада — на земле, в небе и на море — стоит на страже мира.

«Это вовсе не значит, что мы кому-то угрожаем, что эти испытания призваны продемонстрировать, что мы играем мускулами и осуществляем в сторону коллективного запада угрозы. Так задача не ставится. Дело в том, что принятие на вооружение подобных ракет это всего лишь средство сдерживания», — говорит военный обозреватель Михаил Ходоренок.

Сейчас процесс обновления отечественного оружия завершен. Теперь на море у нас есть «Циркон». В воздухе — уже стоит на боевом дежурстве «Кинжал». Ну и настоящее чудо техники на земле «Авангард» — боевой комплекс, чей управляемый блок совершает полет на границе космоса и атмосферы. Он двигается на скорости, превышающей скорость звука в 27 раз.

«За последнее время мы получили вот такие современные вооружение, как „Кинжал“, как „Авангард“ как „Посейдон“, вот сейчас „Циркон“, то есть можно перечислять и перечислять. И вот выше названные средства, которые у нас появились, против них у любой страны нет противоядия. То есть для них это что-то в области фантастики», — убежден заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ (2003–2007 годы) Айтеч Бижев.

На Западе, особенно в США, внимательно наблюдают за успехами России в области создания гиперзвукового оружия. Вот и сейчас Госдепартамент высказался, что сделает свои выводы после запуска «Циркона». Американские военные признали, что скорость нанесения удара таким оружием настолько высока, что у них просто нет времени на принятие решения, и их ПРО — бесполезна.

Дональд Трамп конечно хорохорится и заявляет, что у него есть, цитата, «супер-пупер ракета». По его словам, страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня, а их ракета будет в 17 раз быстрее. Но эксперты говорят, что у США подобная техника появится совсем не скоро. Впрочем, как и в других странах.

«Гиперзвуковые противокорабельные ракеты в Китае могут появиться в течение ближайших 10 лет. В соединенных штатах они могут появиться даже позже, в течение 10-15 лет. Что касается защиты от гиперзвукового оружия, то эффективные средства огневого противодействия речь идет конечно о зенитно-ракетный комплексах могут появиться не ранее чем лет через 15-20», — Константин Сивков член-корреспондент российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в США отреагировали на запуск ракеты «Циркон». Америка продолжает следить за российскими ракетными пусками.