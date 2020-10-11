Поздравления и рабочие встречи: Как Путин провел свой 68-й день рождения?

Об испытаниях «Циркона» Владимиру Путину доложили 7 октября. В этот день президенту исполнилось 68 лет. Он провел его на работе. Ответил на несколько десятков международных звонков, а также обсудил дела по внутренней повестке.

Российскому лидеру позвонили и направили свои телеграммы с поздравлениями главы Израиля, Кубы, Индии, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии и многих других стран. И только вечером у Путина была возможность отпраздновать очередную годовщину в кругу семьи и друзей, как и всегда.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иваново ко дню рождения Путина сшили уникальное кимоно.