Пять погибших и 28 пострадавших: В Азепбайджане ракета разрушила жилой дом

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Оксана Тарасова
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О попадании снаряда в здание в городе Гянджа сообщили в пресс-службе МЧС.

Пять погибших и 28 пострадавших: В Азепбайджане ракета разрушила жилой дом

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Пресс-служба МЧС Азербайджана заявила о попадании ракеты в жилой дом в городе Гянджа. На данный момент известно о пятерых погибших, извлеченных из-под завалов и 28 пострадавших. Ракетный обстрел полностью разрушил здание, на месте работают спасатели, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе в городе Шуши в Нагорном Карабахе, где пострадали российские журналисты. Настоятель храма, поврежденного при атаке, рассказал корреспонденту МИЦ «Известия» о произошедшем. 

 

Эскалация длящегося больше 30 лет армяно-азербайджанского конфликта началась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, в пресс-службе главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти непризнанной НКР ввели военное положение, население призвали укрыться. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

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