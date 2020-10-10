Последствия обстрела храма в Нагорном Карабахе, где пострадали российские журналисты

Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев побывал в соборе Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в карабахском городе Шуши, где 8 октября при обстреле были ранены российские журналисты. В церкви все еще можно заметить следы крови пострадавших. Как видно на записи, вместо купола на храме зияет огромная дыра, внутри помещение завалено обвалившимися конструкциями, выбиты двери, разрушены скамьи для прихожан. Сколько времени и денег потребуется на восстановление церкви, пока неизвестно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, военный корреспондент Юрий Котенок, журналист Левон Арзанов и сопровождавших их Грант Баладьян приехали в церковь Казанчецоц, чтобы снять последствия первого обстрела. Когда они находились в храме, в него вновь попали снаряды. Все трое были экстренно доставлены в Ереван, откуда Арзанов и Баладьян с травмами ног и рук были отправлены в Москву — в центр хирургии имени Вишневского. Состояние Юрия Котенка не позволило транспортировать его на родину. Он только сегодня вышел из комы, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Журналист пока остается в реанимации ереванского медицинского центра «Эребуни».

Эскалация длящегося больше 30 лет армяно-азербайджанского конфликта началась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении , Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

5-tv.ru

В свою очередь, в пресс-службе главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти непризнанной НКР ввели военное положение, население призвали укрыться. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.