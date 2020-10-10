«Внутри пряталась женщина с тремя детьми»: Настоятель храма об обстреле в Нагорном Карабахе
Андреас Тавадян рассказал корреспонденту МИЦ «Известий» о произошедшем.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
Настоятель собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц Андреас Тавадян рассказал корреспонденту МИЦ «Известий» об обстреле в Нагорном Карабахе. В результате случившегося пострадали российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Баладьян.
По словам священнослужителя, когда раздался первый взрыв.
«Во время второго взрыва я был около ворот, во время первого — около колокольни. Была тревога, в это время мы хотели спуститься в подвал, но не дошли до церкви. <…> Был первый взрыв и был второй взрыв, после двух часов», — вспомнил Тавадян.
Он отметил, что во время обстрела внутри пряталась мать с тремя детьми.
«Трое ребят и мать прятались во время тревоги», — поделился настоятель церкви.
По его словам, в результате обстрела в городе Шуши повреждены церковь, культурный центр, а также больница. При этом, с его слов, в городе есть мечеть, которая была открыта в прошлом году как музей. Длительное время ее реставрировали и сейчас, во время обострения военных действий, никто по ней не стрелял.
«По-моему, это их почерк. Они всегда так делали. И в Сирии христианские храмы все разрушили, и здесь в Карабахе. Почерк тот самый», — прокомментировал случившееся Тавадян.
Для него эту церковь можно назвать родной, поскольку в городе он живет с 1992 года. Уже в 1994-м здание при его участии начали реставрировать и открыли в 1998-м. А в 2000-м его назначили здесь как священника, где он и служит до сих пор.
«Да, конечно. Надо, чтобы был мир, и мы стали все снова строить и жить спокойно. Желаем, чтобы был он долго. Но не знаем. Пока сейчас тоже стреляют», — добавил священнослужитель.
Ранее 5-tv.ru показывал последствия обстрела храма в Нагорном Карабахе, где пострадали российские журналисты.
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