«Внутри пряталась женщина с тремя детьми»: Настоятель храма об обстреле в Нагорном Карабахе

Настоятель собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц Андреас Тавадян рассказал корреспонденту МИЦ «Известий» об обстреле в Нагорном Карабахе. В результате случившегося пострадали российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Баладьян.

По словам священнослужителя, когда раздался первый взрыв.

«Во время второго взрыва я был около ворот, во время первого — около колокольни. Была тревога, в это время мы хотели спуститься в подвал, но не дошли до церкви. <…> Был первый взрыв и был второй взрыв, после двух часов», — вспомнил Тавадян.

Он отметил, что во время обстрела внутри пряталась мать с тремя детьми.

«Трое ребят и мать прятались во время тревоги», — поделился настоятель церкви.

По его словам, в результате обстрела в городе Шуши повреждены церковь, культурный центр, а также больница. При этом, с его слов, в городе есть мечеть, которая была открыта в прошлом году как музей. Длительное время ее реставрировали и сейчас, во время обострения военных действий, никто по ней не стрелял.

«По-моему, это их почерк. Они всегда так делали. И в Сирии христианские храмы все разрушили, и здесь в Карабахе. Почерк тот самый», — прокомментировал случившееся Тавадян.

Для него эту церковь можно назвать родной, поскольку в городе он живет с 1992 года. Уже в 1994-м здание при его участии начали реставрировать и открыли в 1998-м. А в 2000-м его назначили здесь как священника, где он и служит до сих пор.

«Да, конечно. Надо, чтобы был мир, и мы стали все снова строить и жить спокойно. Желаем, чтобы был он долго. Но не знаем. Пока сейчас тоже стреляют», — добавил священнослужитель.

Ранее 5-tv.ru показывал последствия обстрела храма в Нагорном Карабахе, где пострадали российские журналисты.

Эскалация длящегося больше 30 лет армяно-азербайджанского конфликта началась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении , Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, в пресс-службе главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти непризнанной НКР ввели военное положение, население призвали укрыться. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.