За сутки от COVID-19 в России вылечились 4240 человек
За весь период выписано по выздоровлению более миллиона человек.
Фото: depositphotos
В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции излечились 4240 пациентов. В общей же сумме число выздоровевших составляет 1 020 442 человека. Об этом информирует Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
В Москве от COVID-19 смогли полностью побороть еще 1186 человек. За минувшие сутки в стране выявлено 13 634 новых случая инфицирования, скончались 149 человек с подтвержденным диагнозом.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Собянин рассказал, как пройти через пандемию без жестких ограничений. Мэр Москвы объяснил, почему необходимо перевести сотрудников предприятий на удаленную работу и какими будут последствия для экономики.
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