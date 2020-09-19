«Уже не застегнуть»: Подольская показала свою беременность «без купюр»

Певица Наталья Подольская на новом снимке в микроблоге в Instagram показала свою беременность «без купюр». Она выложила фото с недавней «беременной» съемки у фотографа. На ней сразу бросается в глаза ее заметно округлившийся живот.

«Это моя любимая фотография! Она очень правильно меня характеризует — ручки в бочка, но с улыбкой, — написала Подольская. — А если честно, плавно перешла из своего привычного размера одежды в непривычный, и такие джинсы (обычные) уже не застегнуть. Ну и ладно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 19 Сен 2020 в 1:20 PDT

Интересно, что всего месяц назад супруга певца Владимира Преснякова имела совершенно другие формы. Тогда фанаты даже заподозрили, что она успела тайно родить малыша. Сейчас же Подольская и правда выглядит «глубоко беременной» и не скрывает этого.

Фанаты оставили ей под снимком немало добрых сообщений, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Красивая и счастливая»;

«Ничто не делает женщину более прекрасной, чем беременность»;

«Как мне это знакомо! Еще недавно и я такая же была», — поддержали певицу ее подписчики.

Позже Наталья Подольская по непонятной причине закрыла комментарии.

У звездной четы уже есть один общий ребенок. Маленький Артемий родился в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременность Натальи Подольской протекает тяжело.