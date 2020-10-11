Рудковская раскритиковала судейтво на Кубке России по фигурному катанию
Супруга Евгения Плющенко вступилась за подопечную мужа Александру Трусову, которая после короткой программы оказалась на третьем месте.
Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская вступилась за 16-летнюю воспитанницу его академии фигурного катания Александру Трусову и раскритиковала судейство на втором этапе Кубка России. Соревнования проходят в эти дни в Москве.
«Александра Трусова — боец! Времена другие сейчас! Пора уже адекватные баллы спортсменам ставить!» — написала Рудковская в своем Instagram.
Она также выложила в сеть видео, на котором зрители кричат «мало», «позор» и «судей на мыло», когда объявляются оценки 20-летней фигуристки Стаси Константиновой.
«А мальчиков, кстати, адекватно судят. Не знаете, почему?» — добавила Рудковская.
Пока в соревнованиях лидирует 14-летняя Камила Валиева — воспитанница Этери Тутберидзе, от которой Трусова перешла тренироваться к Плющенко в мае.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, помимо Трусовой, в этом году в академию «Ангелы Плющенко» от Тутберидзе ушли еще несколько перспективных фигуристок.
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