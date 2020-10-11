В Нагорном Карабахе заявили об отражении атаки со стороны Азербайджана

Армия Нагорного Карабаха заявила, что отразила атаку Азербайджана на северно-восточном направлении. Военные сообщили, что уничтожили две единицы бронетехники вражеских сил и нанесли большой урон в живой силе.

Почти сразу после встречи в Москве Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. В Министерстве обороны Азербайджана отмечают, что Армения продолжает атаки по Карабаху, игнорируя все договоренности.

«Армянские вооруженные силы обстреливают села Агдамского, Тертерского, Агджабединского и Физулинского районов», — говорится в заявлении на сайте Минобороны Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил недавний ракетный удар по городу Гянджа с территории Армении как военное преступление, сообщает URA.RU

Армения в свою очередь опровергает заявления Баку об ударах по азербайджанским населенным пунктам. В Министерстве обороны страны подчеркивают, что армянская сторона строго соблюдает режим прекращения огня.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.