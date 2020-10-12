Нормальное функционирование организма невозможно без потребления воды, она доставляет к клеткам кислород и питательные вещества; позволяет перерабатывать пищу в энергию; выводит шлаки и токсины из нашего организма; участвует в регулировании температуры тела. Но в некоторых случаях потребление воды может быть вредно. Это происходит, например, при одновременном потреблении жидкости и продуктов питания. Врач-диетолог Инна Кононенко объяснила, почему нельзя запивать еду водой во время трапезы.

Специалист объяснила, что во время процесса жевания у человека выделяется слюна. Она содержит в своем составе пищеварительные ферменты, которые расщепляют углеводы и вещества, убивающие патогенные бактерии, опасные для организма.

«В том случае, если вы запили еду, вы быстро проглатываете пищевой комок, не разжевывая его. Это дает дополнительную нагрузку на желудок, а также слюна не будет выполнять своих функций», — отметила кандидат медицинских наук Кононенко.

Специалист пояснила, что запить еду можно тогда, когда вы уже прожевали и проглотили продукты. В этом случае вода в желудке не будет пересекаться с пищей.

«Вода пройдет по малой кривизне желудка, а пища находится в большой кривизне желудка», — объяснила врач-диетолог.

Пить воду Инна Кононенко порекомендовала натощак за 30 минут до еды. Она отметила, что это должна быть не кипяченая, а щелочная вода, то есть жидкость с добавлением метабиотиков — «удобрений» для роста нормальной микрофлоры.

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