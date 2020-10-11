ВМW влетела в машину скорой помощи на Кутузовском в Москве — видео

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Светлана Александрова
Эксклюзив 164

Страшный момент аварии попал на камеру видеорегистратора. В результате ДТП один человек погиб.

Фото, видео: Depositphotos / Chalabala; 5-tv.ru

Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения BMW с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. Момент аварии снял видеорегистратор ехавшей следом машины. Как видно на кадрах, черная легковушка на большой скорости справа налево пересекает несколько рядов, вылетает на разделительную полосу, по которой едет медицинский транспорт с включенным маячком, и врезается в него. После этого автомобили отбросило далеко в стороны, и они зацепили еще три машины.

Как сообщили в ГИБДД, 49-летний мужчина, находившийся за рулем BMW, погиб на месте. Пострадал водитель скорой помощи и еще два человека: 54-летний мужчина, 53-летняя женщина и молодой человек 25 лет. Все они отправлены в Боткинскую больницу.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники полиции, они устанавливают картину и причины происшествия. Сообщается, что на Кутузовском проспекте оказались перекрыты пять полос движения.

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