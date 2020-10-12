В Госдуме предложили дать «больничный» родителям школьников на удаленке

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Карина Бернтгольц
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Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство.

В Госдуме предложили дать «больничный» родителям школьников на удаленке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

В Госдуме предложили предоставить родителям школьников до 14 лет возможность взять больничный. Причем воспользоваться ей могут только те, чьи дети из-за пандемии ушли на вынужденные каникулы и обучаются в дистанционном режиме. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР уже направлен на рассмотрение в правительство. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в Telegram-канале.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 Федерального закона „Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством“, согласно которым случаи, при которых застрахованные лица обеспечиваются пособием по временной нетрудоспособности, дополняются», — пояснил политик.

Законопроект предусматривает, что один из родителей во время вынужденных каникул получает пособие по временной нетрудоспособности. Авторы инициативы отметили, что она позволит решить проблему ухода за детьми на время карантина в образовательных учреждениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин оценил идею о полном переводе школ на удаленку.

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