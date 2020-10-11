Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по привычному укладу нашей жизни. А самоизоляции стала настоящим испытанием для всех без исключения. Весной были закрыты все образовательные учреждения. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. И тогда мы в полной мере смогли оценить ценность и значимость труда педагогов, их самоотверженность. Да, не все было просто.

Во-первых, не было личного контакта, во-вторых, во многих семьях не хватало техники, интернет не везде работал. И многое-многое другое. Но самое главное - уровень образования в стране удалось сохранить. Об этом президент рассказал на встрече с педагогами России 5 октября, в День учителя. На связь с Владимиром Путиным вышли преподаватели из разных регионов России. Один из самых актуальных вопросов, не заставит ли набирающая силы пандемия вновь пересмотреть главный принцип обучения - тот самый личный контакт.

«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования», - заверил Владимир Путин.

Тем не менее президент напомнил, что педагоги должны быть готовы к такой работе. Но для этого нужно обеспечить максимальный доступ к широкополосному интернету. Также нужно помогать молодым педагогам, это уже заботы местных властей.

В стране запущена программа "Земский учитель". Установлены приличные подъемные - миллион рублей, а на Дальнем востоке так и вовсе – два. Выдаются квартиры. На этом останавливаться нельзя. Нельзя оставлять без внимания и еще одно важнейшее направление - тренерскую работу. Об этом шла речь уже во вторник на заседании совета по развитию физической культуры и спорта. Тренер - это такой же педагог. И надо вернуть ему такой же статус, как у преподавателей. Здесь и стаж, и пенсия, и отпуск.

Что касается развития физкультуры и спорта, тот тут наша страна набирает чемпионский темп. Сейчас спортивный образ жизни ведут 40% граждан. 10 лет назад было всего 15.