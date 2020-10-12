Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу и морившей голодом

Соседи рассказали о женщине из Карпинска, которая полгода держала дочь в шкафу и морила голодом. Как выяснилось, жительница Свердловской области родила малышку дома – она решила не обращаться за медицинской помощью. А после того, как наследница появилась на свет, мать не оказала ей никакого надлежащего ухода. В результате у ребенка была зафиксирована третья стадия истощения, а вес девочки составил 3,1. То есть, все эти полгода малышка не росла.

Как удалось узнать KP.RU, выжить крохе удалось, благодаря старшему брату, который периодически подкармливал маленькую сестренку.

По словам соседей матери истощенной малышки, в начале года женщина рассталась с мужем, с которым была в браке десять лет. Некоторые знакомые пары предполагают, что женщина «тронулась умом» на почве развода. Кроме того, в окружении семьи рассказали, что мужчина регулярно поднимал руку на свою супругу и угрожал ей.

Как ранее писал 5-tv.ru, шокирующая история стала известной случайно. Никто не знал, что в доме жительницы Карпинска спрятан новорожденный ребенок. Во время алкогольного застолья гости заметили истощенную малышку, отнесли к себе домой и только на следующий день обратились в полицию.