Российская актриса Наталья Скоморохова, прославившаяся после съемок в сериалах «Восьмидесятые» и «Корни», уже давно перестала скрывать от своих поклонников новость о том, что находится в интересном положении. В Instagram-аккаунте звезды уже мелькали снимки, на которых она позирует с округлившимся животом, нисколько не стесняясь изменений в своей фигуре. Скоморохова даже делилась забавными историями, проходившими с ней в период беременности.

Теперь же артистка решила подготовить своих подписчиков к тому, что скоро станет матерью В разделе сторис Наталья выложила кадр, на котором, вероятно, запечатлена в клинике. Судя по фото, ее живот уже значительно вырос, а подпись к снимку намекает, что радостное событие может произойти уже довольно скоро.

«День X к концу подходит», — отметила звезда «Восьмидесятых».

Instagram @skomorohova

Судя по комментариям к постам теледивы в соцсети, ее фолловеры ждут не дождутся, когда их кумир наконец-то родит и поздравляют Скоморохову с тем, что ее ждет новый, интересный этап в жизни.

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