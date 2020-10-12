Звезда сериалов «Восьмидесятые» и «Корни» намекнула, что вот-вот родит — фото

|
Карина Бернтгольц
36

Провокационный снимок Наталья Скоморохова опубликовала в разделе сторис в Instagram.

Фото, видео: Кадр из сериала "Корни"; Instagram @skomorohova

Российская актриса Наталья Скоморохова, прославившаяся после съемок в сериалах «Восьмидесятые» и «Корни», уже давно перестала скрывать от своих поклонников новость о том, что находится в интересном положении. В Instagram-аккаунте звезды уже мелькали снимки, на которых она позирует с округлившимся животом, нисколько не стесняясь изменений в своей фигуре. Скоморохова даже делилась забавными историями, проходившими с ней в период беременности.

Теперь же артистка решила подготовить своих подписчиков к тому, что скоро станет матерью В разделе сторис Наталья выложила кадр, на котором, вероятно, запечатлена в клинике. Судя по фото, ее живот уже значительно вырос, а подпись к снимку намекает, что радостное событие может произойти уже довольно скоро.

«День X к концу подходит», — отметила звезда «Восьмидесятых».

Instagram @skomorohova

Судя по комментариям к постам теледивы в соцсети, ее фолловеры ждут не дождутся, когда их кумир наконец-то родит и поздравляют Скоморохову с тем, что ее ждет новый, интересный этап в жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Квартета И» Леонид Барац стал отцом в третий раз.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:49
Звезда сериалов «Восьмидесятые» и «Корни» намекнула, что вот-вот родит — фото
3:32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
3:08
Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу и морившей голодом
2:30
В Госдуме предложили дать «больничный» родителям школьников на удаленке
2:14
«Какой шпагат!» — Навка показала изнурительные балетные занятия дочери
1:42
Не губите здоровье: почему нельзя запивать еду — советы врача

Сейчас читают

«Мир сходит с ума»: Кудрявцева рассказала о трагедии, повергшей ее в шок
Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок