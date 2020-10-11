«Магическая дата»: Звезда «Квартета И» Леонид Барац стал отцом в третий раз

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Светлана Александрова
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Ребенок появился на свет 10.10.2020. Рост и вес младенца тоже заставляют задуматься.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, Instagram @lesha_barats

Один из основателей комического театра «Квартет И» Леонид Барац третий раз стал отцом. Сына ему родила Анна Моисеева из Одессы, с которой артист начал встречаться в 2016 году. Мальчика назвали Марком. Счастливое событие произошло 10 октября днем. Об этом сам актер сообщил несколько часов назад на своей странице в Instagram.

«Появился Марк Барац (4040 граммов 55 сантиметров) Появлялся он непросто. Понятно, что мама и Марк были основными действующими лицами. Аня держалась молодцом! И Марк старался и справился. Но были люди, которые сделали все, чтобы этот процесс был легким, насколько это возможно, и спокойным», — написал Барац, поблагодарив врачей клиники, где проходили роды, за «профессионализм и человеческую теплоту».

Instagram @lesha_barats

Друзья и поклонники звезды фильма «О чем говорят мужчины» и других комедий, наперебой поздравляют пару с рождением богатыря. Многие видят некое знамение в дате рождения малыша 10.10.2020 и даже в показателях его роста и веса 55 и 4040.

«Добро пожаловать во Вселенную, Марк!»

«Магическая дата и даже вес и рост магический! Здоровья вам!»

«А и вправду магически, 10.10 раз, 2020 два, 55 три, 4040 четыре… Прикольно получилось, это так надо было Сверху. Пусть растет на радость всем!»

«Молодцы! Продолжайте в том же духе!», — пишут пользователи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, у Леонида Бараца есть две дочери от первого брака с актрисой Анной Касаткиной — 17-летняя Ева и 26-летняя Елизавета. Обе уже успели сняться в кино вместе с папой. В ноябре прошлого года появилась информация о том, что гостевой брак актера с Анной Моисеевой тоже распался. Причем из-за адюльтера Но судя по сегодняшним новостям, слухи были «слегка преувеличены».

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