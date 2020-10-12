«Как прекрасно в тишине»: Жена Петросяна рассказала о хлопотах при воспитании малыша

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Карина Бернтгольц
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После прогулки с сыном у Татьяны Брухуновой появился час свободного времени, чтобы посвятить его на любимые занятия.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не перестает рассказывать о своем материнстве в Instagram. Жена юмориста делится видео с прогулки с маленьким Ваганом и в то же время признается: помимо радостей жизнь, родителей включает немало хлопот. Так, например уход за ребенком занимает так много времени, что на себя его почти не остается. Только в те сладкие моменты, когда малыш засыпает, можно посвятить себя любимым занятиям.

«Как прекрасно, когда есть час, полтора, может, два тишины. Пока мелкий спит, можно посмотреть классику. Погнали», — поделилась в сторис Брухунова, сопроводив рассказ видео со своим времяпрепровождением.


Instagram @bruhunova

Несмотря на то, что жена Петросяна старается казаться образцовой матерью, пользователи сети неоднократно критиковали ее за то, что женщина недостаточно много времени уделяет наследнику. Подобные негативные комментарии Татьяна предпочитает игнорировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова показала трогательное фото спящего сына. 

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