«Не дождался»: жена Петросяна показала трогательное фото спящего сына
Не все подписчики Татьяны Брухуновой разделили восторг счастливой матери.
Фото, видео: Instagram @bruhunova
Татьяна Брухунова показывает подписчикам в Instagram, как протекает жизнь молодой мамы. На этот раз она поведала, как ее сынишка, маленький Ваган, уснул на кресле. На фото малыш спит в полосатом комбинезоне и шапочке, растянувшись рядом с плюшевой игрушкой.
«Не дождался родителей с работы — заснул», — рассказала жена Евгения Петросяна.
Большая часть поклонников умилилась снимку и тому, как маленький сын четы быстро осваивает окружающий мир.
«Ваганчик заморился»
«Самостоятельный парень!»
«Маленькие они такие — бац и заснул», — восхищались фанаты.
Но нашлись и вечно недовольные критики. Так, некоторые фолловеры возмущались безалаберности звездной мамы, которая не усмотрела за ребенком.
«Один дома…»
«Как можно на кресло, где сидят, лицом вниз положить ребенка?» — писали пользователи.
На это Брухунова возразила, быстро остудив пыл недоброжелателей.
«Его никто не клал. Он лег сам», — лаконично ответила жена юмориста.
Поклонники тут же поддержали женщину, указав, что ребенка нельзя оградить от всех бед, а излишняя опека даже вредит здоровью малыша.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова смотрит на то, чтобы родить второго ребенка Петросяну.
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