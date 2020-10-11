«Не дождался»: жена Петросяна показала трогательное фото спящего сына

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Алина Потёмкина
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Не все подписчики Татьяны Брухуновой разделили восторг счастливой матери.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова показывает подписчикам в Instagram, как протекает жизнь молодой мамы. На этот раз она поведала, как ее сынишка, маленький Ваган, уснул на кресле. На фото малыш спит в полосатом комбинезоне и шапочке, растянувшись рядом с плюшевой игрушкой.

«Не дождался родителей с работы — заснул», — рассказала жена Евгения Петросяна.

Instagram @bruhunova

Большая часть поклонников умилилась снимку и тому, как маленький сын четы быстро осваивает окружающий мир.

«Ваганчик заморился»

«Самостоятельный парень!»

«Маленькие они такие — бац и заснул», — восхищались фанаты.

Но нашлись и вечно недовольные критики. Так, некоторые фолловеры возмущались безалаберности звездной мамы, которая не усмотрела за ребенком.

«Один дома…»

«Как можно на кресло, где сидят, лицом вниз положить ребенка?» — писали пользователи.

На это Брухунова возразила, быстро остудив пыл недоброжелателей.

«Его никто не клал. Он лег сам», — лаконично ответила жена юмориста.

Поклонники тут же поддержали женщину, указав, что ребенка нельзя оградить от всех бед, а излишняя опека даже вредит здоровью малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова смотрит на то, чтобы родить второго ребенка Петросяну.

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