СК начал проверку из-за севшего на мель теплохода «Бородино» в Подмосковье

Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента с теплоходом «Бородино» в Подмосковье. Судно, выполнявшее круизный рейс из Мурома в Москву, получило пробоину и село на мель у берега Оки. На борту находились 89 пассажиров.

Никто не пострадал. Туристов эвакуировали и отправили в пункт назначения на автобусах. Экипаж откачал воду и наложил на пробоину резиновый пластырь. Сейчас судно пришвартовано к берегу. Его уже осмотрели следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что катамаран «Одиссей» в акватории Финского залива сел на мель. Инцидент произошел вечером 4 октября в Выборгском районе Ленинградской области