СК начал проверку из-за севшего на мель теплохода «Бородино» в Подмосковье
На борту судна находилось 89 пассажиров.
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента с теплоходом «Бородино» в Подмосковье. Судно, выполнявшее круизный рейс из Мурома в Москву, получило пробоину и село на мель у берега Оки. На борту находились 89 пассажиров.
Никто не пострадал. Туристов эвакуировали и отправили в пункт назначения на автобусах. Экипаж откачал воду и наложил на пробоину резиновый пластырь. Сейчас судно пришвартовано к берегу. Его уже осмотрели следователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что катамаран «Одиссей» в акватории Финского залива сел на мель. Инцидент произошел вечером 4 октября в Выборгском районе Ленинградской области
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