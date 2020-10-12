В Роспотребнадзоре спрогнозировали выход на плато по коронавирусу в РФ

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости спрогнозировала выход на плато по коронавирусу в РФ. По словам специалиста, период, когда количество новых случаев инфицирования COVID-19 остается примерно одинаковым день ото дня наступит в последующую декаду.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — сказала Наталья Пшеничная.

Эпидемиолог пояснила, что наши соотечественники проявляют все большую дисциплинированность и сознательность в соблюдении профилактических мер. Наталья Пшеничная отметила, что перевод части работников на удаленный режим и дополнительные школьные каникулы замедлят темпы роста новых случаев инфицирования коронавирусом.

Несмотря на это, результат проявится не сразу, так как COVID-19 отличается длительным инкубационным периодом. Специалист Роспотребнадзора пояснила, что ожидаемый выход на плато наступит по прошествии полутора отрезков времени от момента инфицирования до появления первых симптомов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки от COVID-19 в России вылечились 4240 человек.