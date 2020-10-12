Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин балует подписчиков шутками. На своей странице в Instagram он опубликовал видеоролик, который за кадром назвали «Истинное лицо Валерии». На нем певица предстала в образе «кошечки», которая неожиданно начинает рычать подобно тигрице.

«Моя ласковая кошечка с голодухи может превратиться в тигрицу», — подписал видео продюсер.

Instagram @prigozhin_iosif

Поклонника пары оценили юмор Пригожина и как всегда высказали множество комплиментов его жене. Некоторые же усомнились, несмотря на заявления продюсера о сложном периоде в жизни артистов, в возможности «голодухи» в его доме.

«Львица шоу-бизнеса с шикарным львом»;

«Накормите! Ого, тигрица!»;

«А с какой голодухи-то?» — пишут комментаторы.

На вопрос подписчика «В кого превратится тогда с голодухи Иосиф?», продюсер ответил, что, если хочет есть, становится невыносимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бывших поклонниках жены сына Валерии Арсения Шульгина и показывал видео с роскошной свадьбы влюбленных. Не все поклонники одобрили союз, некоторые сомневались в бескорыстии блогера Лианы Волковой, ведь ее прежние ухажеры тоже были не обычные работяги. Скорую свадьбу злопыхатели объясняли беременностью девушки и желанием быстрее стать частью знаменитой семьи.